Lotte wint Hunted krekt net: in kertier foar de finish oppakt

Ferdwine yn Fryslân

Lotte en Fred Boersma binne mei harren flecht in soad yn eigen provinsje bleaun. "Ze hadden een goed netwerk in eigen omgeving en dat heeft ze ver gebracht", tinkt Anton Jongstra, einredakteur fan Hunted. Dochs docht út de oare seizoenen bliken dat it faak net feilich is op bekend terrein, om't de 'hunters' dêr alles útsykje. Se geane bygelyks lâns famylje en it wenadres fan de flechtfuottigen.

"Regel één is: ga niet naar vertrouwd gebied", fertelt Jongstra. Dat Lotte en Fred Boersma it der dochs goed fan ôfbrocht ha, komt neffens Jongstra njonken in goed netwurk ek troch de provinsje. "Het blijkt dat je in Friesland goed kunt verdwijnen. Dat blijkt niet alleen uit dit seizoen, maar ook uit het vorige." Yn seizoen twa diene gjin Friezen mei, mar de winner fan it seizoen, Omar, siet goed ferstoppe yn in pleats yn Slappeterp.

Dat je yn Fryslân ûnder de radar bliuwe kinne, komt ûnder oare trochdat der hast gjin ANPR-kamera's binne. ANPR is in Ingelske ôfkoarting foar automatyske nûmerplaatwerkenning. Sokke kamera's hingje boppe de diken yn it lân en de hunters hawwe op it haadkantoar yn Rotterdam ynsjoch yn de gegevens fan dy kamera's. Yn Fryslân hingje mar twa fan dy kamera's, wylst der yn Amsterdam boppe elke dyk sa'n kamera hinget.