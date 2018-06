Hunted siket twa Friezen dy't op 'e flecht binne

Fred en Lotte Boersma binne op de flecht yn Fryslân. Se binne tiisdeitemiddei foar it lêst sjoen yn Ljouwert doe't Piet Paulusma heit en dochter ôfsette op de krusing fan de Dammeleane en de Troelstrawei.

Wat is der oan de hân? It duo, ôfkomstich út Wolsum, is frijwillich op de flecht. Se dogge nammentlik mei oan it telefyzjeprogramma Hunted. Dêryn binne 12 dielnimmers, gewoane boargers, op de flecht en besykje se út hannen te bliuwen fan in opspoaringsteam. Doel is dat se 21 dagen út hannen fan it team bliuwe.