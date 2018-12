Hunted-Fries oppakt yn Sniksweach; syn dochter is noch op frije fuotten

Yn it programma fan AVROTROS binne 12 dielnimmers, gewoane boargers, op de flecht. Se besykje út hannen te bliuwen fan in opspoaringsteam. Dat moatte se 21 dagen folhâlde. Dat is Fred dus net slagge. Oft it Lotte al slagge is, dat is noch ôfwachtsjen.

Ien fan de spesjalisten yn it opspoaringsteam is Jobien Berkouwer, se is âld-plysjefrou en profiler by it programma. "Met alle mogelijke middelen proberen we ze op te sporen. Als profiler kijk ik naar het gedrag en de communicatie van de voortvluchtigen. Nemen ze risico's, zijn ze impulsief?"