25 jier sûnder Alvestêdetocht: Omrop Fryslân sjocht werom

Yn 1997 bestiet de regionale televyzje fan Omrop Fryslân noch gjin twa jier. Jonge programmamakkers lizze 4 jannewaris 1997 alles fêst.

Weromrop.TV yn it ramt fan de Alvestêdetocht

Se binne op de Blikfeart as it tsjuster en gefaarlik is, yn Sleat dêr't it grut feest is, yn Ljouwert by de feestfierders de nacht foar de tocht, by de steapels skuon dy't efterbliuwe yn it FEC en yn it MCL dêr't riders mei beferzen eagen holpen wurde, it giet oer iistransplantaasjes yn Snits en Harnzers dy't skossen fuorthakke op de rûte feroarsake troch in frachtskip.

Op tiisdei 4 jannewaris is in ekstra lange Weromrop.TV te sjen mei in seleksje fan de meast bysûndere reportaazjes.