Cambuur soarget foar doelpunterein: "Een uitslag waar je u tegen zegt"

De oerwinning op MVV wie de njoggende winst op rige, like folle as it kluprekôr yn 1996/97. "Ik wist it fantefoaren wol mar ik ha der neat oer sein", seit Henk de Jong. Hy sjocht it foaral as in boanus. "Wy ha allinnich mar sjoen nei winne." It rekôr fan de grutste útoerwinning fan Cambuur, dat op 0-6 winst by Jong Ajax stie, waard ek belike.

Jhondly van der Meer makke tsjin MVV syn debút foar Sportklub Cambuur. "Wy wolle yn de takomst mear nei de jeugd ta, jonges út de oplieding dy't trochbrekke kinne. Ik hoopje dat dit in stimulâns is."

Rasistyske fans

Issa Kallon waard yn de wedstriid rasistysk bejegene troch in tal MVV-fans, hearde ek De Jong. "Issa is in minske, in fantastysk jonkje. Dat rekket sa'n jonge." De sitewaasje waard goed ôfhannele troch de skiedsrrochter, seit De Jong. "De skiedsrjochter kaam yn de rêst by ús. De jonges, mei Jarchinio Antonia foarop, seinen: 'nee, wij willen gewoon spelen'. Dat is in sinjaal fan de groep."