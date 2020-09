SC Cambuur faget de flier oan mei MVV Maastricht: 7-1

Yn de iepeningsfaze like it der noch op dat Cambuur wol ris in drege jûn krije koe. Yn de sânde minút kaam Joeri Schroijen allinnich op doelman Sonny Stevens ôf, mar de Limboarger besleat om ôf te lizzen ynstee fan te sjitten. Dêrmei gie syn kâns op de iepeningstreffer ferlern.

Mei achttjin minuten op de klok krige Cambuur in frije traap te nimmen krekt bûten it strafskopgebiet, nei in ûngelokkige handsbal fan in MVV-ferdigener. Robin Maulun krulde de bal op skitterende wize fia de ûnderkant fan de latte foarby doelman Bill Lathouwers: 1-0.

Doelpunterein

Dêrnei gie it hurd yn De Geusselt. Trije minuten nei de 0-1 sette Mees Hoedemakers de Ljouwerters op 0-2 troch in fan rjochting feroare skot. Wer trije minuten letter tekene Robert Mühren foar syn twadde goal fan it seizoen: 0-3.

Ek it fjirde doelpunt kaam op namme fan de kluptopskoarer fan it ôfrûne seizoen. Nei in perfekte foarset fan Jarchinio Antonia koe Mühren knap ôfmeitsje: 0-4. De Limboargers diene noch wol wat werom yn de earste helte. Nei in oertrêding fan Doke Schmidt mocht Schroijen fan de strafskopstip ôf oanlizze. Mei dit bûtenkânske brocht hy de rêststân op 1-4.