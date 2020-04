13 april: De grutte úttocht fan de Dútsers

No is it saak om rap troch te setten. Wolvegea, It Hearrenfean, De Jouwer, Snits, Boalsert, Kop Ofslútdyk: dat it de rjochting dy't de Kanadezen yn de holle ha. Fan dizze haadrûte wurdt dan links en rjochts útwaaiere.

Uttocht

Kloften en kloften Dútsers dy't de hjitte azem fan de Kanadezen fiele en fuortlûke: it is in tekenjend byld foar dizze freed de trettjinde yn 1945. It is net altyd dúdlik wêr't se hinne lûke: guon minsken tinke dat se nei Harns moatte om alles op alles te setten om de havenstêd yn hannen te hâlden, oaren tinke wer dat se nei Noard-Hollân lûke om dêr in lêste wjerstân te bieden tsjin de Ingelsen dy't dêr lâne wêze soenen.

Garyp

Yn Garyp binne yn de nacht al 200 Dútsers fuortlutsen, mar 60 man bliuwe efter. Oerbleaun iten diele se út yn it doarp, mar harren munysje en trije frachtweinen en twa motors wolle se opblaze. Gariper Harmen Benedictus sit 20 meter fierderop yn in ligusterhage te sjen wat der allegearre bart. Dêr krijt er gau spyt fan, want as de Dútsers it guod yn de brân stekke, fleane troch ûntploffingen de felgen troch de loft. "Ta boppe yn de tsjerketoer. Ik sjoch se noch lannen yn de kastanjebeam fan Dirk van der Meulen."

Aldeberkeap

Lang net alle Dútsers komme lykwols op tiid fuort. By Aldeberkeap wurde 10 finzen nommen Lânwachters en SS'ers sûnder foarm fan proses deasketten, mei goedfinen fan de Kanadezen.

Ek by in nachtlik gefjocht tusken Sneker Binnenlandse Strijdkrachten (BS) en in ploech Dútske parasjutisten lâns de dyk nei Ljouwert, sneuvelje inkelde Dútsers. De BS fan Oerterp ûnderskeppe noch fjouwer Dútsers dy't besykje te ûntkommen, mar dêr bliuwt it net by: NSB-ers en kollaborateurs wurde yn Oerterp út foarsoarch ek oppakt en fêstsetten. 'Boerelieder' Luite van der Meulen en Pieter Staal, de NSB-boargemaster fan Opsterlân, wurde opsletten yn in skuorre efter kafee Gorter.