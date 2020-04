12 april: De earste Kanadezen ride Fryslân binnen

Op dizze 12 april is it op de dei ôf 75 jier lyn dat de earste Kanadeeske befrijers de provinsje Fryslân berikke. Ut Frederiksoord wei, dêr't se de nacht trochbrochten, ride se moarns om kertier oer alven oer de Nieuweweg nei Noardwâlde. It hiele doarp rint út om se in waarm wolkom te jaan by de brêge yn it sintrum.

Royal Canadian Dragoons

In part fan de Royal Canadian Dragoons set ôf rjochting Aldeberkeap, in oar part sil fia Finkegea nei Steggerda. Neidat dêr de earste Kanadeeske pânserweinen foarby ride, komt it ta in treffen tusken Dútsers en Kanadezen. In autobus fan de Dútsers baarnt út en in frachtwein mei munysje soe ûntploft wêze. Ek by De Blesse wurdt sketten.