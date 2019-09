Fryske Akademy driget troch it iis te sakjen

De produksje fan de Akademy yn de foarm fan artikels, oare publikaasjes en kongressen sil dêrtroch takommend jier in stik lytser wêze. "It giet no echt hiel hurd achterút", fertelde Smink. "Der ha noch noait sa'n bytsje wittenskippers by de Akademy wurke as no."

De Fryske Akademy is yn ôfwachting fan in foarstel fan de provinsje Fryslân foar de takomst fan de Fryske Akademy. Dat foarstel moat net te lang op him wachtsje litte, want oars wurdt it neffens direkteur Smink in poepetoer om in slutende begrutting te meitsjen foar 2020.

De Akademy kampt mei in struktureel tekoart fan 350.000 euro yn it jier en wol dêrfoar besunigje yn de 'overhead' fan de organisaasje. Om fluch hannelje te kinnen is Smink al drok dwaande mei it tarieden fan de reorganisaasje. "We binne al drok yn petear mei ús ûndernimmingsried."