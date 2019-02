8071 dagen: nea earder hat Fryslân salang sûnder Alvestêdetocht sitten

It is freed leafst 8071 dagen lyn dat der foar it lêst in Alvestêdetocht hâlden waard, op 4 jannewaris 1997. Noch nea earder hat Fryslân salang sûnder sitten. It âlde rekôr stie op 8070 dagen, tusken de tochten fan 18 jannewaris 1963 en dy fan 21 febrewaris 1985.