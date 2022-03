Frachtweinen fol guod út Fryslân ûnderweis nei Oekraïne

De famylje Nammensma yn Seisbierrum is drok dwaande mei it sortearjen en ynpakken fan al it ynbrochte guod foar Oekraïne. Woansdei wie de lêste dei dat minsken noch iten, klean, medikaasje en oare saken ynbringe koene. Der moat ek neat mear komme, want se sitte grôtfol.

It wie de bedoeling dat ien frachtwein dy kant op soe, mar dat wurde der no fiif. De earste frachtwein is tongersdei fol laden en giet op wei nei Poalen. Fan dêrút wurdt it guod mei auto's nei Oekraïne brocht, nei Fries om utens Willem Nammensma. Hy wennet yn Lviv, yn it westen fan it lân, dêr't er wurket by in ierappelgruthannel.

Syn mem Karin Nammensma is yn Seisbierrum al dagen yn 't spier. Se hie nea tocht dat de ynsammelaksje sa'n grut sukses wurde soe. "Eigentlik alles dêr't wy om frege ha, is ek kommen." It guod wurdt ferdield oer hiel Oekraïne. "Dêr't se noch feilich komme kinne, dêr giet it hinne", seit Karin Nammensma.