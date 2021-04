Honderden supporters vieren feest met vuurwerk bij Cambuurstadion

Toen Cambuur promoveerde stond het op het Cambuurplein ook zwart van de mensen. Toen grepen agenten niet in. "Een diender met bonnenboekje is geen oplossing," zei burgemeester Buma toen.

Zaterdag werden de mannen van SC Cambuur gehuldigd, omdat ze kampioen zijn geworden in de eerste divisie. Met helikopters vliegen ze dan over Leeuwarden. Dat is vanaf 13.00 uur live te zien bij Omrop Fryslân op televisie, op omropfryslan.nl en in de app van Omrop Fryslân.