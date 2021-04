Duizenden Cambuursupporters negeren coronaregels bij promotiefeest

Al toen de wedstrijd nog bezig was, werd het druk bij het stadion. In de stadions zijn al maanden geen supporters meer welkom vanwege de coronamaatregels. Toen in de tweede helft duidelijk was dat het niet meer mis zou gaan, werd ook al veel vuurwerk afgesloten. Na de wedstrijd stond het plein helemaal vol.

Buma tevreden

Trainer Henk de Jong en de selectie van Cambuur toonden zich op het bordes bij het stadion aan het publiek. De Jong deed toen ook een oproep aan de supporters om naar huis te gaan. Tussen 22.30 en 23.00 uur liep het plein snel leeg. Burgemeester Buma liet zich even zien in het Cambuurstadion om de club te feliciteren. Hij is tevreden over het verloop van de avond.