Omrop TIP: Helikopterhuldiging SC Cambuur zaterdag live te zien

Het kampioenschap is al binnen, maar het echte kampioensgeest moet nog worden gevierd. Omdat een traditionele huldiging niet mogelijk is vanwege het coronavirus, zal de gemeente Leeuwarden een helikoptervlucht maken voor de spelers en fans. Zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur vliegen twee helikopters over Leeuwarden om beelden te maken van fans in de stad die hun Cambuurvlag willen tonen. Er komen drie vluchten over de stad.