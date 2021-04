Supporters schreeuwen Cambuur De Graafschap niet voorbij; het hoefde ook niet meer

Voor het eerst in meer dan een half jaar waren er weer supporters bij een wedstrijd in het Cambuur Stadion: 2400 in totaal. En al voor de aftrap lieten ze van zich horen, met vuurwerk, harde muziek en een groot spandoek op de Oost-tribune. Spelers en staf van De Graafschap vormden een erehaag toen de mannen van Cambuur het veld op kwamen, om ze te feliciteren met het kampioenschap. Dat wist Cambuur een week geleden al binnen te halen.

Na een halfuur was middenvelder Michael Breij van Cambuur de eerste die een doelpunt maakte. Hij schoot in eigen goal, na een hoekschop van De Graafschap. Voor die club kwam de voorsprong uit het niets. De Superboeren kwamen er in de beginfase van de wedstrijd eigenlijk niet aan te pas. Bij Cambuur was de scherpte weg, na weken van promotie- en kampioensfeesten, en nog een helikoptervlucht in het vooruitzicht. De Leeuwarders begonnen met een 0-1 achterstand aan de tweede helft.

In het begin van de tweede helft was het vuur waarmee Cambuur aan de wedstrijd was begonnen, ver te zoeken, maar met een enorme knal schoot Giovanni Korte Cambuur op gelijke hoogte. Van de 2400 supporters in het stadion was er niemand meer die op z'n stoel zat. Voor het eerst sinds september werd er in het stadion weer meegezongen met It Woanskip. Trainer Henk de Jong klapte in zijn handen van blijdschap. En misschien ook wel van trots.

De Graafschap was tevreden met het gelijkspel. Met nog tien minuten te gaan hield de keeper de bal zo lang mogelijk aan de voet, wachtend op druk van Cambuur. Die druk kwam er niet. Cambuur hoefde ook niet meer. Eindstand: 1-1.