Burgemeester Buma over kritiek op Cambuurfeest: "Diender met bonnenboekje is geen oplossing"

Hij legt uit hoe er is nagedacht over het omgaan met de grote groep mensen. "Op zo'n avond, op zo'n moment, is de kern dat je moet inschatten welke maatregel het meest effectief is. Het gaat om een hele grote groep, er waren wel tweeduizend mensen. Dat hebben we wel vaker gehad, dat het heel druk was, bijvoorbeeld in de parken, en dan doen we hetzelfde. We richten op beheersing, snel en verantwoord afbouwen en met rust weer naar huis. Dan is een enkele diender die met een bonnenboekje langs gaat, eigenlijk niet meer de oplossing. Dit is een manier van handhaving die bij dit soort grote groepen in de praktijk beter werkt dan met de politieagenten en handhavers met een bonnenboekje."