Muzykferieningen Ljouwert hoege net de haadpriis, mar stride foar in basis

Ferieningen krije op dit stuit al gjin subsydzje mear. Bloem: "Dy moatte op oare wizen oan it jild komme, bygelyks kontribúsje of in koeke-aksje. Wy besykje sponsoren te finen. Mar in soarte finansjele basis soe wol helpe. Wy hoege echt net it heechste bedrach, mar in basis wêrop't wy fierder borduere kinne soe wol moai wêze."

Muzykferieningen falle om

As dat net bart, krije muzykferieningen it finansjeel tige dreech, tinkt Bloem. "Dy binne der no al. Wy freegje no stipe foar de jongereinoplieding. Wy hâlde hjir in kwalitative oplieding yn stân, dêr is net in oar fan yn Ljouwert. Mar it kostet wol in soad jild. As der gjin feroaring komt, tink ik dat der aanst muzykferieningen omfalle."

Takom wike debatearret de gemeenteried yn Ljouwert der fierder oer.