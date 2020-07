Operaasje Fryske Flagge: help de Fryske flagge de hiele wrâld oer

Om sjen te litten hoe ynternasjonaal de Fryske flagge is, begjint Omrop Fryslân mei 'Operaasje Fryske Flagge'. It doel is om foto's te sammeljen fan Friezen-om-utens fan oer de hiele wrâld, fansels mei in Fryske flagge yn 'e hannen. It ultime doel is om foar inoar te krijen dat der in Fryske flagge-emoji komt.

Minsken dy't Friezen-om-utens kenne yn 'e freone- of famyjekring wurde frege om dit berjocht troch te stjoeren. Dêrtroch kinne der safolle mooglik minsken berikt wurde.

Sa wurket it

Op de spesjale webside www.omropfryslan.nl/fryskeflagge stiet de kaart mei útlis. Minsken kinne sels op 'e kaart in foto mei ferhaal uploade. Dêrnei kart de redaksje fan Omrop Fryslân de ynstjoering goed. It duorret dus efkes foardat it resultaat te sjen is. Minsken dy't help nedich hawwe, kinne in Whatsapp-berjocht stjoere nei de onlineredaksje fan Omrop Fryslan: 06-82214741.