Grôtfolle kitesurfplakken yn Fryslân: "Het gaat ten onder aan zijn eigen succes"

It is in bysûnder gesicht foar minsken dy't der minder bekend mei binne: de hûnderten kites op it wetter by Makkum, Warkum of Mirns op dagen mei in soad wyn. Van Bolhuis kite sels al sûnt 2002, doe't de sport noch yn de berneskuon stie. "Toen stonden we hier met vijf mensen op het water en was het bijzonder als er nog andere kitesurfers bij kwamen. Tegenwoordig is het zelfs in de winter nog druk."

Hieltyd mear konkurrinsje

Syn kitesurfskoalle hat it drok, mar der is ek hieltyd mear konkurrinsje. Sûnt in oantal jierren hawwe kiteskoallen gjin fergunning mear nedich om op in kitespot te stean. Dêrtroch komme der no bygelyks in soad Dútsers nei de Fryske strannen om út in buske wei les te jaan. De Fryske kitespots stean bekend as de moaisten fan hiel Noard-Europa. Mar sa fielt net ien him mear echt ferantwurdlik foar bygelyks de feiligens op de strannen.