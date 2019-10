Oprop: Ljouwert siket wer in nije stedskeunstner

De opdracht fan in stedskeunstner is om in grutte manifestaasje en fjouwer lytsere yn de gemeente te ûntwikkeljen mei it tema meartalichheid, ferbûn oan de eigen (keunst)dissipline. Dy ynfolling fan it stedskeunstnerskip slút oan by de Legacy fan LF2018.

Betingsten

De stedskeunstner moat in profesjoneel keunstner wêze en in dúdlike link mei de gemeente hawwe. Hy of sy moat aktyf de ferbining sykje mei de Ljouwerters.

Gadingmakkers kinne har fan no ôf oan melde. De beneaming folget yn de hjerst.