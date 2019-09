Sportcast: "Jens Odgaard sil de folgjende penalty net nimme"

SC Hearrenfean koe snein wer net winne yn it eigen stadion. Tsjin FC Utrecht waard it 1-1. Spits Jens Odgaard miste in penalty. In pear wiken lyn, tsjin Feyenoord, slagge it him ek al net om in strafskop te benutten. Arjen de Boer tinkt dat de Deen foarearst gjin penalties mear nimme sil: "Ik tink dat de folgjende no oan de beurt is. Ik soe it in logyske kar fine as Hicham Faik no de penalties nimt."

Ek de posysje fan Sherel Floranus stiet ter diskusje. De rjochtsback liet him ferrasse by de goal fan Utrecht. Roelof de Vries freget him yntusken ôf hoe min oft Ricardo van Rhijn wêze moat no't er no noch gjin basisplak hat.