45e Frysk Bûsboekje presintearrre by klokmakker

It bûsboekje wurdt alle jierren troch 3500 minsken kocht. It wurdt útjûn sûnder subsydzje. It tal keapers nimt wol ôf, mar der binne noch altyd in soad minsken dy't it graach yn de bûs of tas hawwe, fertelt Adalgard Willemsma dy't yn de bûsboekjekommisje sit.

Elk jier hat de Fryske aginda in tema en dit jier is it 'tiid'. Achterlizzende gedachte is de diskusje oer simmer- of wintertiid. Wêr kieze wy foar? Foar de simmer- of de wintertiid?

De bûsboekjekommisje docht ek in oprop foar it ynstjoeren fan gedichten foar in poëzykriich. De fersen mei oeral oer gean. Ynstjoere kin oant 27 oktober, want dan giet de wintertiid yn. De earste priis is publikaasje yn it bûsboekje fan 2021.

It bûsboekje is rûnom yn de provinsje te krijen by boekhannels en vvv-kantoaren, mar ek te bestellen op bûsboekje.frl.