Sytse Bokma wint Keningsljeppen fol rekôrs yn Burgum

Sytse Bokma fan Hylpen hat sneontejûn it Keningsljeppen op 'e skâns yn Burgum op syn namme skreaun. Mei in ôfstân fan 20.41 meter wie er yn de finale better as Bobby Zwaagman fan Drylts (19.51) en Ysbrand Galama fan Warkum (19.34) foar.