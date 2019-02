FFA organisearret filmmaraton oer Alvestêdetocht

It Fries Film Archief hat freed by Tresoar yn Ljouwert in filmmaraton oer de skiednis fan de Alvestêdetocht hâlden. Yn twa sesjes fan fiif oeren binne filmbylden fan tachtich jier Alvestêdetocht (fan 1917 oant 1997) foarby kommen. Dat barde omdat it freed 8.071 dagen lyn is dat der foar it lêst in Alvestêdetocht hâlden waard, op 4 jannewaris 1997.