Sliepe yn in sântrechter? It kin yn Harns. De grutte, reade trechter yn de Willemshaven iepenet letter dit jier syn doarren as Hoteltrechter. Of as Trechterhotel. Nei it Fjoertoerhotel en it Kraanhotel is dit it tredde 'nuvere' sliepplak yn it Harnzer havengebiet, dat hielendal opknapt wurdt.