Nije hierder sil Zalen Schaaf kommend jier nij libben ynblaze

Nije priisfraach

Op fersyk fan de gemeenteried is de priisfraach fan novimber 2018 foar de takomst fan Zalen Schaaf ynlutsen en wurdt der in nije priisfraach betocht. Hjirby mei de sloop fan Schaaf gjin opsje wêze en moat der mear klam lizze op in multyfunksjonele, kulturele en sosjale ynfolling. Ek wol de gemeenteried in ynfolling yn de jûnsoeren mooglik meitsje.

Speelmanskwartier

Dêrfoar moat de fisy foar it Speelmanskwartier oanpast wurde. De ambysjes en rânebetingsten foar de yn novimber útskreaune kompetysje kamen nammentlik foar in grut diel út dizze fisy. De fisy waard tegearre mei de buert ûntwikkele en is yn jannewaris 2015 fêststeld. Dizze oanpassing wol de gemeente begjin 2019 dwaan. Op basis fan de oanpaste fisy skriuwt de gemeente in nije priisfraach út.