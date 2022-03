Hearrenfean pakt kostbere punten mei 2-0 winst op Heracles

Earste doelpunt Sarr

Yn it begjin fan de twadde helte wie Hearrenfean daliks gefaarlik doe't Joost van Aken út in hoekskop koppe koe. Heracles sette der net in soad tsjinoer en eins wie it wachtsjen op in doelpunt fan de thúsploech.

Nei in lyts oere wie it einlik safier doe't Amin Sarr syn earste doelpunt foar Hearrenfean makke. Hy koe in passke fan Van Hooijdonk rêstich ûnder keeper Bucker trochskowe foar de 1-0 foarsprong. Troch de goal rekke Hearrenfean ferdigener Van Aken kwyt, doe't hy himsels blessearre by it jûchheien.