Jamie Jacobs liedt Cambuur nei earste punten fan it seizoen

De ploech fan âld-Hearrenfeantrainer Ron Jans, mei yn de basis Snitser Michel Vlap soarge foar it earste gefaar fan de wedstriid. Ricky van Wolfswinkel kaam driigjend de sechtjinmeter yn en Alex Bangura wie mar krekt op tiid om syn skot te blokkearjen. In kopbal fan Calvin Mac-Intosch soarge oan de oare kant efkes foar wat gefaar.

De Ljouwerters wiene dúdlik net bang: se setten hieltyd oan en kamen dan ek geregeld foar de goal fan Lars Unnerstall. Dy Dútske doelman wie lykwols yn foarm: hy fiske ynsetten fan ûnder oaren Tom Boere, Bangura, Robin Maulun en Issa Kallon fan de line.

Besykje

Cambuur die nei it skoft wêr't it de earste helte al bleaun wie: besykje, besykje, besykje. Dat waard nei in lyts oerke krekt wat makliker makke troch Luka Ilic. De Twente-oanfaller pakte giel nei in oertrêding op Kallon en kaam amper fiif minuten letter te hurd yn op Bangura: read.