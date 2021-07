Johan Talsma ferlit FVD: "Forumland is in Teletubbylân"

Neffens him binne de 'echte ûndernimmers' net mear by de partij. "Je kinne it ek posityf besjen. Alles wat ôfsplitst, giet net nei links ta," seit Talsma oer de dissidinten.

Wolle je dit noch langer?

It opstappen docht neffens Talsma wol in bytsje sear. "Want it hat wol myn partij west. Ynhâldlik stean ik der ek noch twahûndert persint efter, allinne der binne bepaalde útspraken dêr't ik my net oan konformearje kin. Dan moatte je op in gegeven stuit tinke: wolle je dit noch langer? Ik haw neat tsjin de persoan Thierry Baudet. Mar hy hat oare gedachten en nimt in oare ôfslach."

Fokus op de ELP

Talsma sil him no wer folslein rjochtsje op ELP Noardeast-Fryslân. "Wy hawwe in leuke partij opset yn de gemeente mei minsken út alle lagen. It is no wer fokus op de eigen partij."