Plysje grypt yn by Cambuur-fiering op Saailân yn Ljouwert

By de helikopterhuldiging fan Cambuur hat de plysje yngrepen op it Saailân yn it sintrum fan Ljouwert. De hurde kearn fan supporters fan de fuotbalklup hie him op it plein sammele. By it yngripen rekke in plysje ferwûne. Troch de coronamaatregels wolle de gemeente Ljouwert en de plysje net dat tefolle minsken by elkoar steane.