Omrop TIP: Smokkelbern Joseph wie nearne thús

Fan Dresden werom nei Boalsert

Joseph wennet no yn Dresden mei syn Dútske frou Elfi. Oan syn oarlochstrauma hat er in soad klachten oerholden. Hy sliept min. Harren soan Mario hat him mei syn famylje ferrassend genôch yn Boalsert fêstige. Hy siket aktyf nei syn famyljeskiednis en krijt it foarinoar it dossier fan syn heit by it OPK yn Haarlem yn te sjen. Dat blykt foar him én syn heit in tal belangrike dokuminten te befetsjen.