Omrop TIP: Helikopterhuldiging SC Cambuur sneon live te sjen

It kampioenskip is al binnen, mar it echte kampioensfeest moat noch fierd wurde. Omdat in tradisjonele huldiging net mooglik is fanwege it coronafirus, sil de gemeente Ljouwert in helikopterflecht meitsje foar de spilers en fans. Sneontemiddei om 13.00 oere sille der twa helikopters de loft yn om bylden te meitsjen fan fans yn de stêd dy't harren Cambuurflagge sjen litte wolle. Der komme trije flechten oer de stêd Ljouwert.