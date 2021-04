Boargemaster Buma oer krityk op Cambuurfeest: "Diender met bonnenboekje is geen oplossing"

Alle senario's binne yn it foar bepraat. "Elke keer kijken we opnieuw wat op dat moment het meest verantwoord is om te doen. Altijd begint het naleven van de coronamaatregelen bij de mensen zelf. Dat is in dit geval niet anders dan in de parken."

Ek swierder yngripen is bepraat. "De vraag is of je met de inzet van een waterkanon de anderhalve meter afstand beter gehanteerd zou zijn dan nu. Dan krijg je grote groepen bij elkaar en ben je tot diep in de nacht bezig en dat zijn andere afwegingen."