Simmerblog: Simmer yn Winaam

De earste persoan dy't ferslachjouwer Johanna Brinkman hjoed treft, is Geertje Postma. Dy is der op klaaid. "We ha fan 'e middei in iepening, dan komt de wethâlder ek op besite." It hat te krijen mei kuierrûtes: "We hienen altyd ien kuierrûte om it doarp hinne. Mar in pear jier lyn kamen hieltyd mear kuierders troch it doarp. We tochten: der moat noch mar in kuierrûte by. We ha no ek in hichtepunterûte en in katterûte. Dat hjit sa, want dat is ús bynamme: de Winamer katten."

De wethâlder krijt hjoed it earste eksimplaar foar dy nije kuierrûtes. "Winaam is net hiel grut", seit Postma. "Dus kinst prachtich troch it âlde doarp kuierje. En derom hinne binne ek allegear moaie rûtes. Kinst it sa lang meitsje ast sels wolst."

Op seis terpen

Postma komt sels fan Winaam en wennet noch yn har bertehûs. It doarp hat in rike skiednis, fertelt se. "Al fan it jier 0 ôf. Doe is hjir in soart kwelderrichel foarme. Dy rint fan Winaam oant Berltsum. Dêrnei kamen de earste bewenners hjir al, dy wennen op dy richel. Mar dy wie net heech genôch, dus in skoft letter ha se terpen boud. Winaam lei dus op seis doarpen. No is allinnich de meast westlike terp noch bewenne."

De twadde terp hjit de Tjitsmaterp. "Dêr ha se yn de foarige iuw in part fan in prachtige fibula fûn. Dêrom ha der letter noch mear grutte opgravingen west. Oare parten fan dy spjelde binne doe ek fûn. Dat wie sa unyk, dat is no it topstik fan it Fries Museum."