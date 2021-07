Simmerblog: simmer yn De Rottefalle

Goeiemoarn! It is de earste wike fan Simmer yn Fryslân. Omrop Fryslân docht acht wiken lang ferslach fan alle simmerske aktiviteiten en sport yn Fryslân. Wy strike del yn ferskate doarpen en stêden.

Hjoed binne we yn De Rottefalle. Wol mei in omwei, want de N369 om it doarp hinne is fan hjoed 9.00 oere ôf ticht foar wurk oan de dyk.

Simmerblog

Oerdeis is alles te folgjen op de radio, mei ferskate bydragen yn alle programma's. Online is it ek te folgjen yn dit simmerblog mei bydragen en foto's. Om 17.15 oere, en dêrnei yn de werhelling, is Simmer yn Fryslân mei it doarp fan de dei op telefyzje te sjen.

