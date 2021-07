Simmerblog: Simmer yn Froubuorren

Arjen Hoogland is in echte Bilkert. Hy is hikke en tein yn Froubuurt en wennet der al 60 jier op wat útstapkes nei. Syn heit en mem en pake en beppe wennen der ek al. It is neffens him in eigentiidsk doarp. Earder wurken in soad minsken by de boer, mar troch de meganisaasje is it wurk wol feroare en sit it mear yn de transport. It wurk is noch wol lânbourelatearre.

Hy mei der graach wenje. "Je foële je thús. Der wordt een prot met een ander deen, sa as restauraasje van de molen." De mienskip makket it moai.