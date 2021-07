Simmerblog: Simmer yn Tersoal

It docht bliken dat de swarte bij tsjintwurdich noch in duorsume soarte is ek. "Want wy hoeche him net te bestriden tsjin de farroamyt. Dat is in lyts spintsje dy't him yn in sel nêstelje kin as de bij noch in poppe is," leit Huitema út.

De farroamyt is sadwaande de grutste feroarsaker fan bijestjerte. "Alle ymkers yn Nederlân moatte twa-trije kear yn it jier de myt bestride mei soer. Mar de swarte bij hat it probleem sels oplost. Dy hâldt it briednêst in graad waarmer en hat in bepaald himmelgedrach. It giet hartstikke goed."

De swarte bij yn stân hâlde

Huitema is no sa'n seis jier dwaande mei de bijen. "It is in bysûndere matearje: ik bin hielendal pakt troch it swarte bijefirus. Wy wolle se graach yn stân hâlde en hawwe se op ferskate plakken stean. Yn de maitiid wurdt it folk wat grutter, dan komt der in nije keninginne en swarmet in part út."