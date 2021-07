Simmerblog: Simmer yn Warten

Warten is in prachtich moai doarp, sa fynt Nauta. "Rêst en romte, mar dochs krekt ûnder Ljouwert. It doarp is lyts, mar wol mei-inoar. Wy hawwe sport, in frijwilligersklup foar de pont, in aktyf doarpsbelang, allegearre ferieningen en klups. Der wenje leuke minsken yn Warten. As je troch it doarp hinne farre, dan sjogge je de âlde doarpskom. Mei hiel âlde húskes, it museum, de jachthaven en dêrnei farre je in griene oaze yn. Mar de reis begjint al as je yn it doarp binne."