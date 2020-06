Campagne 'Ik ben trots, ik ben Fries' is start van Friese Pride-jaar 

Op 20 juni zou de landelijke Roze Zaterdag in Leeuwarden worden gevierd, maar door het coronavirus is die dag een jaar uitgesteld. Onlangs is de provincie Fryslân, als laatste van Nederland, nu ook een regenboogprovincie geworden. De vlag wordt aanstaande zaterdag symbolisch gehesen op het provinciehuis.

Op het platform Friesland Kleurt wordt de gemeenschap zichtbaar en het doel is ook om te emanciperen en begrip voor elkaar te vergroten. De campagne toont met verhalen de kracht van diversiteit en wil andere Friese lhbtiq'ers inspireren ook naar buiten te komen.