Roze Zaterdag yn Ljouwert skrast troch coronakrisis; wurdt no jier letter

De maatregels foar eveneminten jilde offisjeel oant 1 juny, mar foar de organisaasje is it risiko te grut dat ek eveneminten nei dy datum ferbean wurde.

De Roze Zaterdag wurdt no ferpleatst nei takom jier. "Dit betekent dat al ons voorbereidende werk niet voor niets is geweest", seit Margot Hoiting, fan de organisaaje yn Ljouwert. Offisjeel is Rotterdam al oanwiisd as gaststêd foar 2021, mar it wurdt noch besjoen hoe't dat komt.

Yn it wykein fan 20 juny soene allegear aktiviteiten hâlden wurde, rjochte op moeting, feestlikheid en sichtberens. Yn it programma fan Roze Zaterdag stienen ûnder mear in oekumenyske tsjinst en in ludike parade.

Roze Zaterdag ûntstie yn 1977 as in Nederlânske ferzje fan de Gay Pride Parade, ynearsten mei in demonstratyf karakter. Op 't heden is Roze Zaterdag in tema- en feestdei.