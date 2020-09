FNP: 'Verkoop Zalen Schaaf voor symbolisch bedrag aan culturele ondernemers'

Een bruisplek is volgens het college te duur en voegt cultureel gezien niets speciaals toe. Het idee is om de prijsvraag weer van stal te halen om te bedenken wat er dan kan komen, want het mag niet worden gesloopt. In 2018 schreef het college een prijsvraag uit: mensen konden met een aanspreken plan komen voor de toekomst van Zalen Schaaf.

"Veel geld nodig"

Bobby Veenstra is op dit moment exploitant en ziet wél toekomst voor Zalen Schaaf als culturele bruisplek. Hij wil absoluut niet dat de prijsvraag er komt. "We hebben veel afspraken met partijen op het gebied van educatie, sociaal domein en innovatie, maar we kunnen niks concreet maken, want die prijsvraag hangt ons steeds boven het hoofd."

Veenstra staat positief tegenover het idee van de FNP om Zalen Schaaf voor een symbolisch bedrag te kopen. "Wel is er veel geld nodig om alles weer in goede staat te brengen. Het hoeft niet binnen één jaar, het kan ook in 10 jaar, maar we moeten er dan wel goed over nadenken."

Geluidsoverlast

Om financieel uit te kunnen is het wel nodig dat Zalen Schaaf in het weekend tot 1.00 uur 's nachts open is. Daar zijn sommige omwonenden echter fel op tegen vanwege de geluidsoverlast. Volgens Veenstra zorgt het tot later open zijn niet voor meer geluidsoverlast. "Als we eerder dicht moeten, dan moeten al die 800 tot 1.000 mensen tegelijk naar buiten als de band klaar is. Maar als we tot 1.00 uur de tijd hebben, kun je dat doseren en dat geeft minder overlast."

Volgende week debatteert de gemeenteraad hierover, zoals over de cultuurvisie, de culturele bruisplekken en het rapport van de rekenkamer over de evenementen.