College schrijft prijsvraag uit over toekomst Zalen Schaaf in Leeuwarden

Ideeën zijn welkom

Vanaf komende maand tot 1 februari 2019 kan iedereen een idee voor het zalencentrum indienen. De drie tot zes beste plannen worden dan aan de omwonenden van de wijk Speelmanskwartier voorgelegd. Op basis van hun mening en een juryrapport maakt het college dan een keuze.

Bíjna alles mag

Wethouder Hilda Tjeerdema verwacht veel respons. "We laten mensen vrij, zolang het maar in de visie van dit gebied past. Als mensen willen slopen, verbouwen of wat dan ook: het kan. Het plan moet goed zijn en passen." Wel moet er rekening met de buurt worden gehouden, zegt Tjeerdema. "Er wonen veel mensen, daarom is er nu al een beperking wat betreft geluidsoverlast." Daarom mogen culturele activiteiten alleen vroeg op de avond worden georganiseerd.