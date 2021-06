Van Wijnen ontwikkelt nieuw Cambuurstadion met miljoenenlening van gemeente Leeuwarden

Het gemeentebeswtuur van Leeuwarden wil de komende veertig jaar een krediet bieden van 14 miljoen euro. Cambuur moet dan zelf nog zes miljoen euro vrijmaken.

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan het met voorstel. Op 7 juli wordt daarover gesproken in de raad.

'Doorbraak'

"Door de afspraken met de gemeente over de financiering van het stadion en de gebiedsontwikkeling is de realisatie van een nieuw voetbalstadion voor Cambuur weer een stap dichterbij", zegt directeur Arjen Oosting fan Van Wijnen.

"De gemeente is blij met deze doorbraak", zegt wethouder Hein de Haan. "Hiermee kan het stadion er komen."

Financiering niet rond

Eind vorig jaar zag het er nog naar uit dat de hele bouw van de baan was. Toen trok ontwikkelaar Wyckerveste zich terug, omdat ze de financiering niet rond konden krijgen. Een nieuwe projectontwikkelaar was er nog niet.

In Leeuwarden wordt al jaren gesproken over een nieuw Cambuurstadion. De bouw had in het voorjaar van 2021 moeten beginnen, maar de spade is nog steeds niet de grond in gegaan.

Het is de bedoeling dat de bouw van het voetbalstadion in januari van start gaat. Met ingang van het seizoen 2023-2024 zou er dan gespeeld kunnen worden.

'Een goed signaal'

"We zijn blij met deze volgende stap", zegt directeur Ard de Graaf van SC Cambuur. "Er zijn nog hordes te nemen, maar het is een goed signaal en hier kunnen we verder mee."

"De noodzaak die er al was is met de promotie naar de eredivisie alleen maar toegenomen. Wij kunnen niet wachten om straks samen met ROC Friese Poort het nieuwe Cambuurstadion te betrekken."