Bouw nieuwe Cambuurstadion gaat niet door; ontwikkelaar trekt zich terug

De betrokken partijen, SC Cambuur, Bouwgroep Dijkstra Draisma, WTC, Van Wijnen, ROC Friese Poort en de gemeente Leeuwarden onderzoeken de komende periode wat dit nieuws betekent voor de gebiedsontwikkeling bij het WTC en op welke wijze een doorstart eventueel mogelijk is.

Werkzaamheden die nu in uitvoering zijn, waaronder de inrichting van de openbare ruimte en de aanleg van het overloop parkeerterrein op De Zwette, rondt de gemeente af zoals gepland. Bouwgroep Dijkstra Draisma realiseert de supermarkten Jumbo en Aldi conform planning. Die openen in het voorjaar van 2021 hun deuren.

Complexe situatie

De betrokken partijen geven aan er alles aan te willen doen om het nieuwe Cambuurstadion toch mogelijk te maken. "Of dat lukt is afhankelijk van vele factoren; het is een complexe situatie", schrijven ze.

Omrop Fryslân schreef in 2018 onderstaand artikel over de 'stadionsoap' van Cambuur: