Meerdere partijen geïnteresseerd in Zalen Schaaf, wethouder wil prijsvraag

Veenstra en zijn partners willen graag definitief in Zalen Schaaf blijven. Er ligt ook een plan. De FNP stelde eerder voor om het gebouw voor een symbolisch bedrag aan hun te verkopen. Wethouder De Haan vindt dat geen goed idee. "Dat is heel opportunistisch. De gemeente heeft al 1,2 miljoen euro afgeschreven. Bovendien heeft niemand heeft hier om gevraagd." Hij vindt het voorbarig om dit nu al te zeggen, terwijl er veel belangstelling voor is. "Als we met al ons vastgoed zo om zouden gaan dan zouden we een heel armlastige gemeente worden."

Jan Willem Tuininga van de FNP laat weten dat ze niet op de hoogte waren van de grote interesse in Zalen Schaaf. "Als we dit wisten, hadden we wel gewacht om dit te opperen. Verder is het trouwens helemaal geek gek idee. Het is ook met de Blokhuispoort gebeurd, die is voor 1 euro verkocht aan Boei."

Prijsvraag uitschrijven

De Haan vindt dat alle opties open moeten worden gehouden. Hij is dan ook groot voorstander van het uitschrijven van een prijsvraag waarbij iedereen ideeën in kan dienen. Volgende week woensdag moet de gemeenteraad besluiten of er een prijsvraag komt over de toekomst van Zalen Schaaf. Als die prijsvraag er komt loopt die tot 1 december, aldus De Haan. De verwachting is dat er voor de zomer dan bekend is wat er gaat gebeuren met Zalen Schaaf.