Nalatenschap Culturele Hoofdstad wordt zware dobber voor gemeente Leeuwarden

Momenteel heeft Leeuwarden de culturele basis niet op orde. Zo komen stadsschouwburg De Harmonie en poppodium Neushoorn structureel geld tekort. Tegelijkertijd voelt de gemeente de druk om de nalatenschap van Culturele Hoofdstad niet te laten verdampen. Daar heeft het wel extra geld voor nodig. De gemeenteraad moet nu kiezen tussen drie scenario's.

Het eerste scenario houdt in dat alles blijft zoals het nu is. Dat kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld De Harmonie en Neushoorn. Om de cultuur in de gemeente op niveau te krijgen moet er 1,5 miljoen euro bij: dat is scenario B. En om de ambities om het vervolg op Culturele Hoofdstad 2018 overeind te houden is er nog een paar ton extra nodig, wat het geval is in scenario C. Voor de gemeente, die het financieel moeilijk heeft, is de keuze niet eenvoudig.

Basis op orde

Partijen als PvdA en FNP streven het hoogste scenario na in de hoop op betere financiële tijden, maar een partij zoals de VVD heeft liever de basis op orde. "Je kan ambities alleen maar waarmaken als je budget hebt", vindt Harry Bevers van de VVD. Wel vraagt hij zich hardop af of de gemeente niet faalt wanneer ze niet voor optie C zou gaan. Maar hij zegt ook dat de gemeente de cultuur "geen worst kan voorhouden die we niet willen of kunnen geven." De PvdA vindt het een goede zaak om dromen te hebben, ook al is er nog geen geld. "We moeten het hoogst haalbare nastreven", zegt Mirka Antolovic.

FNP en CDA zullen nog een motie indienen om de SML (Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden) ook mee te nemen in het 'basis-op-orde-scenario'. De koepel van zestien muziekverenigingen luidden vorige week de noodklok omdat ze na de herindeling bij Leeuwarden geen subsidie meer kunnen krijgen en het nu zwaar hebben.

Volgende week woensdag neemt de gemeenteraad een besluit over welke culturele richting de gemeente de komende jaren zal inslaan.