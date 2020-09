Muziekclubs Leeuwarden hoeven niet de hoofdprijs, maar strijden voor basis

Aftredend voorzitter van de SML, Annewiep Bloem, vindt dat de muziekverenigingen steun verdienen. "Wij zeggen: we zijn er al zo lang. We horen bij de basis, bij ambitieniveau B in de cultuurnota. Die erkenning missen we erg. Dus daar pleiten we voor."

Na de herindeling niet meer

Bloem denkt met weemoed terug aan de voormalige gemeenten. "Er was een herindeling in 2018, eerder ook al. En wij merken dat muziekverenigingen in de oude gemeenten meer vanzelfsprekend waren. Littenseradiel, Leeuwarderadel, Boarnsterhim. De erkenning was er en dat was ook geld waard. We kregen subsidie. In de nieuwe gemeente Leeuwarden is dat heel anders. Het is nu niet meer vanzelfsprekend. Daarom strijden wij voor erkenning en een plaats in de basis-infrastructuur."