8071 dagen: nooit eerder zat Fryslân zo lang zonder Elfstedentocht

Na ruim 21 winters zonder Elfstedentocht was het in 1985 en 1986 wel weer zover. Zeven jaar geleden, in 2012, waren we dicht bij een wedstrijd langs de Friese steden, maar het feest ging niet door.

Boek over record

Halverwege januari werd het boek '8070 Dagen - Wachten op de Elfstedentocht' van sporthistoricus Jurryt van de Vooren nog gepresenteerd. Dat gaat over de langste periode zonder Elfstedentocht.

Henk Angenent en Klasina Seinstra, de winnaars van die laatste editie, namen op de presentatie het eerste exemplaar van het boek in ontvangst.