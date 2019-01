Al 8070 dagen zonder Elfstedentocht... reden voor een boek

Spiegel van de tijd

"In 1917 werd de tocht voor het eerst op film vastgelegd, in 1933 was de tocht op radio te horen, in 1954 was de tocht op televisie te zien, in 1963 was de tocht voor het eerst live op televisie te zien en in 1985 kon men de tocht van de eerste tot en met de laatste seconde live op televisie volgen. Elke tocht is zo dus spiegel van zijn eigen tijd. Als er nu een tocht zou komen, wordt daarvan verslag gedaan op sociale media via Twitter en Facebook. Dan kun je de tocht dus per seconde vertellen. Persoonlijke verhalen horen bij de Elfstedentocht."