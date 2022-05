Geen winnaar na spectaculaire Friese derby: 3-3 in de laatste minuten

Na een minuut of tien kwam Cambuur er wat meer uit. Dat werd meteen beloond met een doelpunt. Patrick Joosten gaf een voorzet op Roberts Uldrikis. De Let kon tussen de Heerenveenverdedigers ongehinderd de bal erin koppen: 1-1.

Hoog tempo

Daarna was het weer aan Heerenveen. Amin Sarr kreeg de bal in het strafschopgebied en legde de bal terug op Tibor Halilovic. De middenvelder schoot de bal maar net naast. Het tempo lag hoog en beide ploegen zochten de aanval. Cambuur was gevaarlijk met een kopbal van Uldrikis en voor Heerenveen schoot Sarr de bal over de goal.

Na een klein halfuur veerde het stadion op, want Sydney van Hooijdonk schoot de bal tegen de touwen. De spits van Heerenveen stond echter buitenspel en dus ging het feest niet door.

Maar Van Hooijdonk kon even later wel de handen in de lucht steken. In de 34ste minuut kopte hij een vrije trap van Haye netjes binnen, al kun je wel vraagtekens zetten bij het slechte verdedigen van de Leeuwarders.